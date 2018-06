Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Staatsschutz ermittelt nach Hitlergruß: In Hellersdorf hat ein Mann am Sonntagabend der vorbeifahrenden Polizei den sogenannten Hitlergruß entgegengestreckt. Die Beamten waren gegen 19.10 Uhr auf der Carola-Neher-Straße unterwegs, als der Betrunkene an der Einmündung Etkar-Andre-Straße plötzlich stehen blieb und den rechten Arm mehrfach zum Gruß streckte. Als die Polizisten ihn daraufhin nach Ausweispapieren untersuchen wollten, widersetzte sich der 58-Jährige zunächst, wurde dann aber zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von zwei Promille. Der Mann muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung verantworten. Die Ermittlungen hierzu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

A 100 (Stadtring): Sperrung der A 100 in Richtung Wedding zw. den AS Schmargendorf/Konstanzer Str. und Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) von 22 bis 5 Uhr. Alle Ein- und Ausfahrten sind in diesem Bereich gesperrt. Ab ca. 21 Uhr Beginn der ersten Absperrmaßnahmen.

Altglienicke, Bohnsdorf und Grünau: Die Hauptphase zur Sanierung der Straße Am Seegraben im Zuge der B96a beginnt. Bis vsl. Mitte 2020 steht in beiden Richtungen zw. Adlergestell und dem AD Treptow (A 117) jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Weißensee: Beginn einer neuen Baustelle auf der Berliner Allee. Stadteinwärts ist die Fahrbahn zw. Tassostr. und Antonplatz bis Mitte Juli auf einen Fahrstreifen verengt. Kein Abbiegen in die Langhansstr. möglich.

Friedrichshain: Bis vsl. Freitag kommt es zu Einschränkungen auf der Straße der Pariser Kommune aufgrund einer Baustelle. In Richtung Frieden­straße ist an der Kreuzung Karl-Marx-Allee das Linksabbiegen gesperrt.

Französisch Buchholz: Neue Bauphase auf dem Rosenthaler Weg. Im Bereich zwischen der Blankenfelder Chaussee und der Einfahrt zur Kleingartenkolonie „Frohsinn“ wird der Verkehr über eine provisorische Fahrbahn bis vsl. März 2019 geführt.

Charlottenburg: Auf der Otto-Suhr-Allee beginnen am Morgen neue Bauarbeiten. In Richtung Spandau ist hinter der Wintersteinstraße bis Ende Januar 2019 ein Fahrstreifen gesperrt.

Mitte: Eine Demonstration beginnt um ca. 18 Uhr auf der Behrenstraße. Der Zug führt über Glinkastraße und Unter den Linden zum Pariser Platz.

Karlshorst: Auf der Treskowallee beginnt eine neue Baustelle. Bis Mitte Juli ist in Richtung Edisonstraße zw. Traberweg und Hegemeisterweg nur ein Fahrstreifen frei.

Schmargendorf: Für ca. eine Woche Einschränkungen aufgrund einer Baustelle auf dem Hohenzollerndamm. In Richtung A 100 steht zwischen Kranzer Str. und Landecker Str. nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Das Wetter bessert sich langsam wieder. Heute bleibt es überwiegend bewölkt, die Sonne kann aber ab und zu auch zum Vorschein kommen. Dazu regnet es nur vereinzelt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 20 bis 22 Grad, nachts gehen sie auf 15 bis 13 Grad zurück.

