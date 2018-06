Wilmersdorfer Straße nach Bombendrohung vor Imbiss gesperrt

Die Berliner Polizei hat am Sonntagabend einen Teil der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg nach einer Bombendrohung gesperrt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost war ein Mann an einem Dönerimbiss vorbeigelaufen und hatte dabei geäußert: "Hier wird gleich eine Bombe hochgehen." Zeugen riefen die Polizei. Der Mann entfernte sich derweil offenbar unerkannt. Die Polizei sperrte die Wilmersdorfer Straße zwischen Schillerstraße und Bismarckstraße. Ein Polizist machte sich mit einem Sprengstoffspürhund auf die Suche nach verdächtigen Gegenständen im Umfeld des Dönerladens.

Auch ein Entschärfer-Team wurde vorsorglich hinzugezogen. Ein Zeuge des Vorfalls wurde unterdessen zwecks Aussage auf eine Polizeiwache gebracht. Sicherheitshalber wurden Anwohner und Passanten aus dem abgesperrten Bereich geleitet, auch Wohnungen wurden evakuiert.

"Die Hunde haben nicht angeschlagen", sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost. Gegen 21.15 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben, die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch der Dönerimbiss war für die Öffentlichkeit wieder freigegeben.

