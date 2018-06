Alkoholisierter 16-Jähriger baut Unfall: Drei Verletzte

Ein Jugendlicher hat in der Nacht zu Sonntag einen Verkehrsunfall in Schöneberg in Schöneberg verursacht. Laut Polizei war der 16-Jährige gegen 3.15 Uhr in einem Opel mit drei Mitfahrerinnen auf der Bülowstraße in Richtung Potsdamer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verlor. Er kam mit dem Wagen von der Fahrbahn nach links ab, überfuhr mehrere Poller und kam erst zum Stehen, nachdem er das Fußgängerschutzgitter durchbrach.

Seine drei Begleiterinnen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren wurden durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie zu stationären Aufnahmen und Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der 16-Jährige blieb unverletzt, hat aber keinen Führerschein.

Zudem war der Opel wegen einer fehlenden Haftpflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben. Eine bei dem Jugendlichen durchgeführte Atemalkoholmessung erbrachte einen Wert von etwas mehr als ein Promille.

( BM )