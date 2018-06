Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Moabit und Pankow

Berlin. Unfälle in Pankow und Moabit haben am Sonnabendabend zu mehreren Verletzten geführt. Zunächst wurde bei einem Unfall in Pankow ein Motorradfahrer am Sonnabendabend schwerverletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Laut Zeugenaussagen befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Renault gegen 19:30 Uhr die Neumannstraße in Richtung Granitzstraße und übersah beim Abbiegen in die Thulestraße den entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der 28-jährige Motorradfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche. Er kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Auch die 22-Jährige Beifahrerin des Renault-Fahrers wurde leicht verletzt.

Autofahrer in Moabit soll über rot gefahren sein

Gegen 22:30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Opel die Stromstraße Richtung Putlitzbrücke. An der Einmündung zur Perlebergerstraße soll er eine rote Ampel missachtet haben, woraufhin er mit dem Mercedes eines 24-Jährigen zusammenstieß, der aus der Perleberger Straße auf die Stromstraße einbiegen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Mercedes gegen einen dahinter fahrenden Audi. Eine 49-jährige Beifahrerin des Mercedes wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedesfahrer verletzte sich leicht.

Mehr Polizeimeldungen:

Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

S-Bahn-Kontrolle: Bundespolizei findet fünf vermisste Kinder

Mann zückt im Streit Messer - zwei Verletzte

Blumenladen im Märkischen Viertel überfallen

( BM )