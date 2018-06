Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Berlin. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt: Bei einem Unfall in Pankow ist ein Motorradfahrer am Sonnabendabend schwerverletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Laut Zeugenaussagen befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Renault gegen 19:30 Uhr die Neumannstraße in Richtung Granitzstraße und übersah beim Abbiegen in die Thulestraße den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 28-jährige Motorradfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche. Er kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Auch die 22-Jährige Beifahrerin des Renault-Fahrers wurde leicht verletzt.

Zwei Verletzte bei Unfall: In Moabit ist es am Sonntagabend zu einem Zusammenstoß mehrerer Autos gekommen. Gegen 22:30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Opel die Stromstraße Richtung Putlitzbrücke. An der Einmündung zur Perlebergerstraße soll er eine rote Ampel missachtet haben, woraufhin er mit dem Mercedes eines 24-Jährigen zusammenstieß, der aus der Perleberger Straße auf die Stromstraße einbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Mercedes gegen einen dahinter fahrenden Audi. Eine 49-jährige Beifahrerin des Mercedes wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedesfahrer verletzte sich leicht.

Mieter hält Einbrecher fest: Ein Mieter einer Wohnung in Schöneberg schnappte sich gestern einen mutmaßlichen Einbrecher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen 16:30 Uhr hörte der 49-Jährige seltsame Geräusche aus einem Zimmer seiner Wohnung und schaute daraufhin nach. Dort sah er einen Mann, der in diesem Moment durch die aufgebrochene Balkontür steigen wollte. Der Unbekannte ergriff die Flucht, wurde von dem Mieter verfolgt, kurze Zeit später gestoppt und festgehalten. Gerufene Polizisten nahmen den 29-jährigen Tatverdächtigen fest.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Bus und Bahn

S-Bahn:

S1: Ab ca. 22:00 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 01.30 Uhr gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Frohnau und Birkenwerder. Als Ersatz fahren Busse.

S2: Ab ca. 22:00 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 01.30 Uhr, gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Blankenfelde und Lichtenrade. Als Ersatz fahren Busse.

S5, S7 und S75: Ab ca. 22:00 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 01.30 Uhr, ist der S-Bahnverkehr zwischen Wuhletal, Wartenberg, Springpfuhl und Lichtenberg unterbrochen. Als Ersatz fahren jeweils Busse.

S8: Ab ca. 22:00 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 01.30 Uhr, gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Birkenwerder, als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

Neukölln: Für einen Kraneinsatz ist die Sonnenallee von 07:00-18:00 Uhr in Richtung Baumschulenweg zwischen Heinrich-Schlusnus-Straße und Joseph-Schmidt-Straße auf einen Fahrstreifen verengt.

Mitte, Moabit und Prenzlauer Berg: Um 20:00 Uhr beginnt eine Skater-Veranstaltung am Alexanderplatz. Die Strecke führt auf den Hauptverkehrsstraßen unter anderem über Torstraße, Invalidenstraße, Bernauer Straße, Schönhauser Allee, Danziger Straße und Greifswalder Straße zurück zum Alexanderplatz.

Mitte (1): In der Zeit von 11:30-16:00 Uhr kommt es aufgrund einer Demonstration zu kurzzeitigen Sperrungen im Bereich Platz der Republik (Paul-Löbe-Allee), Otto-von-Bismarck-Allee, Konrad-Adenauer-Str., Reinhardtstr., Luisenstr., Wilhelmstr., Dorotheenstr., Scheidemannstr., Heinrich-von-Gagern-Str. und Paul-Löbe-Allee. Ab 05:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr Sperrung der Kreuzungen in Richtung Bühne auf der Otto-von-Bismarck-Allee:

• Alt-Moabit/Elisabeth-Abegg-Str./Moltkebrücke/Rahel-Hirsch-Str.

• Heinrich-von-Gagern-Str./Yitzhak-Rabin-Str./Scheidemannstr.

• Kronprinzenbrücke/Kapelle-Ufer/Schiffbauerdamm/Reinhardtstr.

Mitte (2): In der Zeit von 12:15-13:45 Uhr kommt es aufgrund einer Demonstration zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Alexanderplatz, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Friedrichstraße, Leipziger Straße und Potsdamer Platz.

Mitte (3): Um ca. 12:30 Uhr beginnt am Brandenburger Tor ein Aufzug via Unter den Linden, Glinkastraße, Mauerstraße, Schützenstraße, Friedrichstraße, Rudi-Dutschke-Straße und Axel-Springer-Straße.

Mitte (4): Für einen Fahrradkorso kommt es zwischen 15:30-17:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Cora-Berliner-Straße, Hannah-Arendt-Straße, Ebertstraße, Lennéstraße, Kemperplatz, Tiergartenstraße, Hofjägerallee, Klingelhöferstraße, Lützowufer, Schöneberger Ufer, Tempelhofer Ufer, Waterloo Ufer, Zossener Straße, Blücherstraße, Urbanstraße, Kottbusser Damm, Kottbusser Straße, Fraenkelufer, Erkelenzdamm, Skalitzer Straße, Skalitzer Straße, Adalbertstraße, Oranienstraße, Moritzplatz, Oranienstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Friedrichstraße Unter den Linden und Bebelplatz. Im Anschluss ist bis 20:00 Uhr eine Kundgebung auf dem Bebelplatz geplant.

Nikolassee und Grunewald: Für einen Triathlon ist die Havelchaussee in der Zeit von 08:00-10:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Grunwaldturm und Kronprinzessinnenweg voll gesperrt.

Westend: Ab ca. 18:00 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Waldbühne (Beginn 20:15 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße erwartet.

Friedrichshain: Ab ca. 11:30 Uhr ist aufgrund einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 13:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Wetter

Die Wolken überwiegen, und gebietsweise fallen Schauer. Vorübergehend steigt das Gewitterrisiko etwas an. Im Laufe des Tages kommt aber auch mal für kurze Zeit die Sonne durch. Der Wind weht schwach bis mäßig mit frischen Böen aus Nordwest bis West. Morgen bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Am Dienstag wechselt sich die Sonne mit meist harmlosen Wolken ab.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )