Mann zückt im Streit Messer - zwei Verletzte

Bei einem Streit in SPandau sind in der Nacht zu Sonnabend zwei Männer mit einem Messer verletzt worden.

Berlin. Bei einem Streit mit einer Gruppe soll ein Unbekannter in Berlin-Spandau ein Messer gezückt und zwei Männer verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erlitt ein 34-Jähriger am frühen Samstagmorgen Stichverletzungen an der Hüfte und am Ellbogen. Er kam in ein Krankenhaus. Ein 24-Jähriger sei dagegen nur leicht am Ellenbogen verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Tat gegen 4.45 Uhr ein Streit der vierköpfigen Gruppe mit dem Unbekannten in der Obstallee vorausgegangen. Diese sei in eine körperliche Auseinandersetzung ausgeartet, bei der schließlich das Messer gezückt wurde. Der Täter flüchtete. Nach Zeugenangaben habe er selbst eine blutende Verletzung an der Nase davongetragen, hieß es.

( dpa )