Blumenladen im Märkischen Viertel überfallen

Berlin. Ein Unbekannter hat Freitagabend ein Blumengeschäft im Ortsteil Märkisches Viertel überfallen. Laut Polizei befand sich eine 56-jährige Angestellte um kurz nach 20 Uhr in dem Laden am Senftenberger Ring, als sie plötzlich von einem Mann mit einem Messer bedroht und in den Schwitzkasten genommen wurde. Anschließend drängte er sie in einen anderen Raum und schloss die Tür.

Nachdem die verängstigte Frau dort einige Minuten verbrachte, traute sie sich heraus und verständigte einen Sicherheitsmitarbeiter, der dann die Polizei alarmierte. Der Räuber hatte die Tageseinnahmen sowie ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche mitgenommen. Körperlich wurde die Frau nicht verletzt.

( BM )