Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend einen Geldautomaten in Schmargendorf gesprengt (Archiv)

Freitagnacht haben zwei unbekannte Täter einen Geldautomaten in Schmargendorf gesprengt. Sie flüchteten mit den Geldkassetten.

Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomat in Schmargendorf

Berlin. Unbekannte haben einen Geldautomaten in Berlin-Schmargendorf gesprengt und Geldkassetten gestohlen. Die Täter hätten am Samstagmorgen den Automaten einer Bank in der Breiten Straße zur Explosion gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Mit den erbeuteten Geldkassetten flohen sie in einem dunklen Auto in Richtung Mecklenburgische Straße. Die Höhe des gestohlenen Geldbetrags wurde zunächst nicht genannt.

Mehr Polizeimeldungen:

Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Angriff und Verletzte in der City West: Polizei sucht Zeugen

Toter in Wilmersdorf gefunden

( dpa )