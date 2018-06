Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Geldautomat gesprent: Unbekannte haben in einer Filiale der Deutschen Bank in der Breite Straße in Schmargendorf einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 2:15 Uhr brachten die beiden Täter den Automaten zur Explosion und entwendeten die Geldkassetten, teilte die Polizei am Sonnabendmorgen mit. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Auto vom Tatort in Richtung Mecklenburgische Straße.

S-Bahn-Kontrollen der Bundespolizei: 218 Beamte der Bundespolizei kontrollierten in der Nacht zu Sonnabend in den S-Bahn-Zügen zwischen den S-Bahnhöfen Alexanderplatz in Mitte und Lichtenberg. Dabei stellten die Beamten 51 Straftaten fest. 37 davon wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, in fünf wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. In vier Fällen führten Fahrgäste waffenähnliche Gegenstände mit, die nach der neuen Allgemeinverfügung der Bundespolizei in den Zügen nicht mehr erlaubt sind.

Geschäft überfallen: Ein Unbekannter hat Freitagabend ein Blumengeschäft im Ortsteil Märkisches Viertel überfallen. Laut Polizei befand sich eine 56-jährige Angestellte um kurz nach 20 Uhr in dem Laden am Senftenberger Ring, als sie plötzlich von einem Mann mit einem Messer bedroht und in den Schwitzkasten genommen wurde. Anschließend drängte er sie in einen anderen Raum und schloss die Tür. Nachdem die verängstigte Frau dort einige Minuten verbrachte, traute sie sich heraus und verständigte einen Sicherheitsmitarbeiter, der dann die Polizei alarmierte. Der Räuber hatte die Tageseinnahmen sowie ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche mitgenommen. Körperlich wurde die Frau nicht verletzt.

Bus und Bahn

S-Bahn:

S1: Ab ca. 22:00 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 01.30 Uhr gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Frohnau und Birkenwerder. Als Ersatz fahren Busse.

S2: Ab ca. 22:00 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 01.30 Uhr, gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Blankenfelde und Lichtenrade. Als Ersatz fahren Busse.

S5, S7 und S75: Ab ca. 22:00 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 01.30 Uhr, ist der S-Bahnverkehr zwischen Wuhletal, Wartenberg, Springpfuhl und Lichtenberg unterbrochen. Als Ersatz fahren jeweils Busse.

S8: Ab ca. 22:00 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 01.30 Uhr, gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Birkenwerder, als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

Tiergarten: Für das Fußballspiel Deutschland-Schweden (Beginn 20:00 Uhr) ist die Fanmeile in der Zeit von 13:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet. Ab ca. 12:00 Uhr werden die Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße und John-Foster Dulles-Allee ebenfalls gesperrt.

Charlottenburg-Nord: Für eine Katastrophenschutz-Übung der Berliner Feuerwehr ist die Max-Dohrn-Straße in der Zeit von 06:00 Uhr und 17:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Lise-Meitner-Straße und Tegeler Weg gesperrt.

Rummelsburg: Für den Rückbau einer Kabelbrücke ist die Karlshorster Straße in der Zeit von 01:00 Uhr und 05:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Türrschmidtstraße und Nöldnerstraße gesperrt.

Köpenick: Für einen Kranabbau ist die Friedrichshagener Straße zwischen 06:00 Uhr undd 20:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Bahnhofstraße und Am Krusenick gesperrt.

Mitte: In der Zeit von 12:00 Uhr und 14:00 Uhr kommt es wegen einer Demonstration im Bereich Dorothea-Schlegel-Platz, Neustädtische Kirchstraße, Unter den Linden und Wilhelmstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Neukölln (1): Für einen Schülertriathlon ist die Lipschitzallee in der Zeit von 07:00 Uhr und 20:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße gesperrt.

Neukölln (2): In der Zeit von 15:00 Uhr und 18:00 Uhr kommt es wegen eines Aufzugs im Bereich Hermannplatz, Kottbusser Damm/Straße, Skalitzer Straße und Admiralstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Westend: Ab ca. 18:00 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Waldbühne (Beginn 20:15 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße erwartet.

Friedrichshain: Ab ca. 14:30 Uhr ist aufgrund zweier Veranstaltungen in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 16:00 Uhr und 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Wetter

Mal scheint die Sonne, mal ziehen aber auch dichte Wolkenfelder vorüber. Örtlich gehen kurze Regenschauer nieder. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Nordwest. Morgen wechselt sich die Sonne mit Wolken ab, und es gibt im Tagesverlauf einzelne Regenschauer. In der neuen Woche wird es aber wieder freundlicher und auch bald wärmer.

