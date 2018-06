Berlin. Am Mittwoch wurde ein 45 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Ein Mitbewohner entdeckte den Toten gegen 18.50 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Xantener Straße in Charlottenburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 45-Jährige lag wohl in seinem Zimmer.

Die 8. Mordkommission ermittelt derzeit zu den Todesumständen. "Wir können ansonsten noch keine Angaben machen", sagte eine Sprecherin der Polizei der Berliner Morgenpost.

( jub )