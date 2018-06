Er machte die Bustür nicht frei: Mann mit Messer verletzt

Ein 27-Jähriger wurde Donnerstagnacht in einem Nachtbus in Kreuzberg mit einem Messer verletzt (Archiv)

Berlin. Ein Mann ist in der Nacht zu Freitag in einem Nachtbus am U-Bahnhof Schlesisches Tor in Kreuzberg mit einem Messer verletzt worden. Wir die Polizei mitteilte, soll der 27-Jährige kurz nach 2 Uhr im Bus der Linie N65 verhindert haben, dass sich die hintere Bustür schließen konnte. Daraufhin ging ein anderer Fahrgast auf ihn zu und verletzte ihn mit einem Messer.

Das Opfer erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und am Arm und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter fuhr mit dem Bus weiter Richtung Hackescher Markt und entkam.

