Zwei Großeinsätze der Berliner Polizei in der City West

Berlin. In der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg hat es am Nachmittag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Die Polizei berichtete, ein Ermittler habe um 16.15 Uhr an der Joachim-Friedrich-Straße auf ein flüchtendes Auto geschossen. Details konnte die Polizeisprecherin noch nicht nennen. Auch ein Hubschrauber kreist auf der Suche nach dem Fluchtauto über dem Einsatzort.

Gegen 17.25 Uhr gab es nach Angaben der Polizei dann zweiten Einsatz in der Nähe. Bei einer Messerstecherei an der Wilmersdorfer Straße seien zwei Personen verletzt worden, hieß es. Noch ist unklar, ob beide Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Die Wilmersdorfer Straße ist derzeit zwischen Giesebrechtstraße und Adenauerplatz gesperrt.

Gegen 16.15 Uhr schoss einer unserer Kollegen in der Joachim-Friedrich-Str. in #Halensee auf ein flüchtendes Auto. Unser #Hubschrauber ist im Einsatz auf der Suche nach dem Fahrzeug.

June 21, 2018

Unsere Kolleg. sind außerdem in der Wilmersdorfer Str. Nähe #Adenauerplatz im Einsatz.

Dort hat es in einem Lokal eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Zwei Männer sind schwer verletzt.#Wilmersdorf



June 21, 2018