Turmstraße Polizei: Festnahme bei "Bedrohungslage" an Schule in Moabit

Die Polizei hat am Donnerstag bei einer "Bedrohungslage" an einer Schule an der Turmstraße in Moabit einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte die Berliner Polizei bei Twitter mit. Polizisten seien an der Schule im Einsatz.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei teilte der Berliner Morgenpost mit, dass der Einsatz noch im Gange sei.

Aktuell sind unsere Kolleg. wegen einer Bedrohungslage an einer Schule in der Turmstraße in #Moabit im Einsatz.

Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.



Weitere Infos folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 21, 2018

( BM/seg )