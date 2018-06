Polizeieinsatz in Buckow nach Auseinandersetzung

An der Kestenzeile in Buckow kam es am späten Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund ist offenbar eine gewaltsame Auseinandersetzung mehrerer Personen. Erste Informationen von vor Ort, denen zufolge ein Mann mit einem Messer Auslöser der Auseinandersetzung gewesen sein soll, konnte die Polizei am Donnerstagmorgen zunächst nicht bestätigen.

Mehrere Beteiligte wurden laut Informationen von vor Ort von der Polizei zunächst mit zur Gefangenensammelstelle gebracht, um dort weiter befragt zu werden. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

