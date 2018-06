Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Polizeieinsatz in Buckow: An der Kestenzeile in Buckow kam es am späten Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund ist offenbar eine gewaltsame Auseinandersetzung mehrerer Personen. Erste Informationen von vor Ort, denen zufolge ein Mann mit einem Messer Auslöser der Auseinandersetzung gewesen sein soll, konnte die Polizei am Donnerstagmorgen zunächst nicht bestätigen. Mehrere Beteiligte wurden laut Informationen von vor Ort von der Polizei zunächst mit zur Gefangenensammelstelle gebracht, um dort weiter befragt zu werden. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Mann kommt bei Autounfall ums Leben: Bei einem Verkehrsunfall mit einem nicht zugelassenen Auto bei Baruth/Mark (Teltow-Fläming) ist ein 36 Jahre alte Fahrer ums Leben gekommen. Wie es zu dem Unfall am Mittwochabend kam, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Auto zwischen Baruth/Mark und Glashütte gegen 21.20 Uhr von der Landstraße abgekommen und auf der linken Seite gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer sei nicht angeschnallt gewesen, hieß es. Er verstarb am Unfallort.

Bus und Bahn

S-Bahn:

S2: In der Nacht zu Freitag ist der S-Bahnverkehr von 22 bis 1.30 Uhr zwischen Blankenburg und Karow. eingestellt. Als Ersatz fahren Busse.

S8: Bis Donnerstag/Freitag von 22 bis 1.30 Uhr nicht zwischen Blankenburg und Mühlenbeck-Mönchmühle. Als Ersatz fahren Busse.

U-Bahn:

U9: Jeweils in den Nächten Sonntag/Montag bis Donnerstag/Freitag ist die Linie von 23 bis 3.50 Uhr zwischen Zoologischer Garten und Spichernstraße unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Staustellen

Gesamtes Stadtgebiet: Von 16 bis ca. 22 Uhr findet die alljährliche „Fête de la Musique“ statt. Es werden an mehr als 100 Bühnen insgesamt Tausende Besucher erwartet. Bitte zur Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

A 100: Aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Tunnel Ortsteil Britz zwischen 21 und 5 Uhr in Fahrtrichtung Nord (Wedding) gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Gesundbrunnen/ Mitte: Um 11 Uhr startet eine Demonstration am Bahnhof Gesundbrunnen und zieht bis 15 Uhr über Brunnenstraße, Stralsunder Straße, Strelitzer Straße, Bernauer Straße, Rosenthaler Straße, An der Spandauer Brücke, Anna-Louise-Karsch-Straße und Spandauer Straße zum Roten Rathaus.

Marienfelde: Die Eisenacher Straße ist bis Ende des Jahres in Richtung Rixdorfer Straße zwischen Mariendorfer Damm und Kollostraße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Nikolassee: Auf der Spanischen Allee regelt baustellenbedingt bis Mitte Juli zwischen der Anschlussstelle zur A115 und der Straße Am Schlachtensee eine Baustellenampel den Verkehr.

Wetter

Heute ist es überwiegend stark bewölkt, örtlich kann es regnen und teils auch gewittern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 24 Grad.

