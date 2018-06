Verurteilte Frau zahlt Geldstrafe am Flughafen

Schönefeld. Am Flughafen Berlin-Schönefeld ist eine verurteilte 27-jährige Frau festgenommen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, stellte sich bei der Ausreisekontrolle in der Nacht zum Mittwoch heraus, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Berlin gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die in Berlin wohnhafte Frau wurde im November 2014 wegen Diebstahls und im Juni 2015 wegen Erschleichens von Leistungen zu Geldstrafen in Höhe von jeweils knapp 1000 Euro verurteilt.

Die Frau bezahlte noch vor Ort die Restgeldstrafe und entging somit dem Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe. Anschließend konnte sie ihre Reise nach Antalya fortsetzten.

( dpa/seg )