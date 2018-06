Ex-Partner von Rapper Bushido: Schüsse auf Imbiss

Berlin. Fünfzehn Mal haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag auf das Lokal "Papa Ari" im Plänterwald geschossen. Der Imbiss in der Puderstraße gehört Arafat Abou-Chaker, dem Oberhaupt der Berliner Großfamilie Abou-Chaker und ehemaligen Geschäftspartner von Rapper Bushido.

Laut Polizei entdeckten Passanten die Beschädigungen an den Fenstern am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass zum Zeitpunkt des Angriffs niemand in dem Lokal war. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand. Die Kripo ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung.

Abou-Chaker machte den Angriff am Dienstagmorgen selbst auf seinem Instagram-Kanal öffentlich und schrieb: "Ohne Worte ......15 Kugeln ......". Außerdem postete er ein Video, das die Einschusslöcher in den Schaufenstern des Lokals zeigt, und schrieb dazu: "An den Helden da draußen, du köter, geh jetzt zu dein Herrchen und sag was du für ein Held bist möge Allah dich und der dich geschickt hat vernichten".

( jub )