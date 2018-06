Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

BMW angezündet: Unbekannte haben in Friedrichshain einen BMW angezündet. Gegen 0:50 Uhr brannte in der Hübnerstraße der Wagen am linken Heck. Zuerst versuchten eingetroffene Polizisten das Auto zu löschen, bevor die Berliner Feuerwehr eintraf. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Die Brandstifter gingen, wie so oft, willkürlich vor, denn deutlich teurere Fahrzeuge standen in der Umgebung und blieben unangetastet.

Jugendlicher lebensgefährlich verletzt: Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch am U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war der Jugendliche mit einem Unbekannten in der Skalitzer Straße zunächst in einen verbalen Streit geraten. Nach Angaben des 16-Jährigen habe der Unbekannten ihn dann mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals schwer verletzt. Der Jugendliche verlor daraufhin große Mengen Blut. Der 16-Jährige wurde ins Krankenhaus am Friedrichshain gebracht und dort notoperiert. Mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Wieso es zu der Tat kam, ist derzeit noch unklar.

Staustellen

A 100 (Stadtring): Aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Tunnel Ortsteil Britz zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr in Fahrtrichtung Nord (Wedding) gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Neukölln: Die bestehenden Einschränkungen auf der Sonnenallee zwischen Saalestraße und Grenzallee (jeweils ein Fahrstreifen pro Richtung) werden tagsüber umgebaut. Die Umbauarbeiten stehen in Zusammenhang mit den Bau der Verlängerung der Stadtautobahn Richtung Treptow. Es muss im Tagesverlauf mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Prenzlauer Berg: Auf der Prenzlauer Allee werden stadtauswärts Straßenschäden beseitigt. Bis voraussichtlich Freitag steht zwischen Marienburger Straße und Jablonskistraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Nikolassee: Auf der Spanischen Allee wurde eine Baustelle eingerichtet. Bis Mitte Juli regelt zwischen der Anschlussstelle zur A115 und der Straße Am Schlachtensee eine Baustellenampel den Verkehr.

Wetter

Die Sonne wechselt sich mit Wolken ab, dabei bleibt es meist trocken. Der Wind weht schwach aus Südwest. Nachts kann es im äußersten Norden vereinzelt Schauer geben. Morgen gehen ab und zu kräftige Regengüsse nieder. Örtlich entladen sich auch kurze Gewitter. Am Freitag geht es wechselhaft mit Schauern weiter. Gewitter gibt es kaum noch.

( BM )