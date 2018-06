Stich in den Hals - 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Berlin. Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch am U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg lebensgefährlich verletzt worden. Um 0:10 Uhr wurde dem Jugendliche von einem Unbekannten vermutlich mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Hals gestochen, teilte die Polizei mit. Der Täter traf dabei die Hauptschlagader des Opfers, weshalb der Jugendliche große Mengen Blut verlor.

Offenbar habe nur ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen der Berliner Feuerwehr den Tod des 16-Jährigen verhindern können, hieß es laut ersten Informationen von vor Ort. Zuvor hätten mehrere Passanten, die mutmaßlich aus dem Dealer-Milieu stammen, die stark blutende Wunde des Opfers zugehalten.

Der 16-Jährige wurde ins Krankenhaus am Friedrichshain gebracht und dort notoperiert. Mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Wieso es zu der Tat kam, ist derzeit noch unklar.

( BM )