Er stahl einer Seniorin eine Geldbörse mit 900 Euro

Berlin. Mit Bildern aus Überwachungskameras bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Dieb, der im Januar 2018 Geldbörsen in Tiergarten und Wedding gestohlen hat.

Am 1. Januar soll der Gesuchte in einem Bus der Linie TXL zwischen den Bushaltestellen Turmstraße und Flughafen Tegel einem Mann aus seiner Hosentasche das Portemonnaie mit 300 Euro gestohlen haben.

Ein weiteres Foto des Verdächtigen

Foto: Polizei Berlin

Vier Tage später, am 5. Januar, schlug der Mann erneut zu. In einer Filiale der Drogeriemarktkette dm an der Müllerstraße soll er eine Seniorin angesprochen, sie abgelenkt und ihr in der Zwischenzeit das Portemonnaie aus dem Trolley gestohlen haben. Inhalt der Geldbörse: 900 Euro. Zuvor soll der Tatverdächtige die Frau beim Geldabheben in einer Bankfiliale beobachtet haben.

Angaben zur Identität des Mannes an das Taschendiebstahlskommissariat beim Landeskriminalamt Berlin in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit unter der Rufnummer (030) 4664-926212 oder jede andere Polizeidienststelle.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

( BM )