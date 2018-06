Unbekannte sprengen Geldautomat in Adlershof

In Adlershof haben in der Nacht zu Dienstag Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Sie konnten mit dem Diebesgut fliehen.

Berlin. Unbekannte haben einen Geldautomaten in Treptow-Köpenick gesprengt und konnten mit der Beute fliehen. Die zwei Männer brachen in der Nacht zu Dienstag gegen 2.50 Uhr in den Kundenbereich einer Bank ein und öffneten gewaltsam einen Geldautomaten, wie die Berliner Polizei mitteilte. Anwohner hatten einen lauten Knall in der Dörpfeldstraße im Stadtteil Adlershof gehört und die Polizei informiert.

Mit dem Diebesgut, das die Täter laut Ermittler aus den Geldscheinmagazinen entnommen haben, flohen sie in Richtung S-Bahnhof Spindlersfeld. Angaben zur Geldsumme lagen zunächst nicht vor. Zeugen berichten von einem dunklen Wagen als Fluchtfahrzeug. Das Landeskriminalamt ermittelt.

