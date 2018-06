Supermarkt-Räuber versuchen auf Flucht Auto zu erlangen

Der Fluchtwagen der Männer startete nicht. Also versuchten sie, ein anderes Fahrzeug in ihre Gewalt zu bringen.

Die Berliner Polizei hat nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Charlottenburg einen Mann festgenommen. Nach ersten Ermittlungen sollen gegen 17.30 Uhr drei Maskierte mit Schusswaffen und Messern bewaffnet das Geschäft in der Lise-Meitner-Straße betreten haben. Zwei Männer brachen die Kassen auf, während der Dritte eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin bedrohte. Ein zuvor gestohlener BMW, der als Fluchtwagen bereitgestellt war, konnte von den Räubern nicht gestartet werden, teilte die Polizei mit.

Daher flüchtete die Männer zu Fuß in Richtung Mierendorffplatz. Auf dem Weg sollen sie noch eine Kundin bedroht und versucht haben, deren Auto zu bekommen. Die Frau weigerte sich aber, den mutmaßlichen Räubern ihren Wagen zu überlassen. Diese setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Flüchtender Täter soll von Taxi angefahren worden sein

Einem 38-jährigen Passanten, der versuchte sich in Höhe des Keplerweges in den Weg zu stellen, schlugen sie ins Gesicht. Für einen 22-jährigen Tatverdächtigen endete die Flucht, als Polizisten ihn vorläufig festnahmen. Die beiden anderen flüchteten weiter in eine nahegelegene Kleingartenanlage. Auf dem Weg dorthin soll ein Täter von einem unbekannten Taxifahrer angefahren worden sein. "Die Absuche der Kolonie verlief ohne Erfolg", so die Polizei.

