Streit zwischen Jugendlichen endet mit Verletztem

In der Nacht zu Dienstag gerieten am Engelbecken in Kreuzberg mehrere Jugendliche aneinander

Berlin. Am Engelbecken in Kreuzberg sind in der Nacht mehrere Jugendliche aneinandergeraten. Mindestens eine Person wurde dabei am Kopf und im Gesicht verletzt, hieß es laut ersten Informationen von vor Ort. Der Jugendliche wurde von Rettungssanitätern und einem Notarzt betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Einsatzhunderschaft stellten kurz darauf eine größere Gruppe Jugendlicher am U-Bahnhof Kottbusser Tor fest, zu denen die Täterbechreibung der Geschädigten passte. Die teilweise aggressiven Jugendlichen wurden vernommen und durchsucht. Ob die Täter darunter waren, ist noch offen.

Mehr Polizeimeldungen:

( BM )