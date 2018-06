Schuss auf Mädchen - SEK-Einsatz in Friedrichshain

Ein Schuss in Friedrichshain hat am Montagabend das SEK auf den Plan gerufen. Wie der Lagedienst der Polizei der Berliner Morgenpost bestätigte, hat ein Mann aus seiner Wohnung in der Straße der Pariser Kommune auf ein Mädchen auf der Straße geschossen. Bei der Waffe könnte es sich demnach um ein Luftdruckgewehr gehandelt haben. Das Opfer wurde am Bein getroffen und leicht verletzt, wie es hieß. Es handele sich wohl um eine Prellung.

Spezialkräfte der Polizei drangen in die Wohnung ein und nahmen den Mann fest. Wie die "Berliner Zeitung" und die "BZ" berichten, hätten die SEK-Beamten eine Blendgranate in die Wohnung geworfen. Anwohner hätten von lauten Detonationen berichtet.

( BM )