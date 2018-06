In der zehnten Etage eines Hauses in Friedrichsfelde brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz.

Brände Brand in Hochhaus: Küche steht in Flammen

Berlin. In einem Berliner Hochhaus ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Eine Küche im zehnten Stock habe in Flammen gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Die Situation sei unter Kontrolle. Bewohner des elfgeschossigen Hauses im Stadtteil Friedrichsfelde seien nicht in Gefahr. Der Sprecher konnte zunächst nicht sagen, ob Menschen verletzt wurden. Auch die Ursache für das Feuer blieb zunächst unbekannt. 50 Feuerwehrleute seien in der Robert-Uhrig-Straße im Einsatz, hieß es.

( dpa )