Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

12-jähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt: Ein Autofahrer hat in Marienfelde mit seinem Wagen beim Linksabbiegen einen Zwölfjährigen erfasst und schwer verletzt. Der Junge wollte am Sonntagabend mit seinem Tretroller bei grün eine Ampel in der Marienfelder Allee überqueren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde er von einem 47-jährigen Autofahrer, der nach links abbiegen wollte, erfasst. Das Kind erlitt nach Polizeiangaben mehrere Gesichtsfrakturen und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Erst vergangene Woche waren zwei Kinder im Berliner Straßenverkehr getötet worden, ein weiteres Mädchen wurde schwer verletzt. Am Dienstagnachmittag starb in Rummelsburg ein 13-jähriges Mädchen. Es wollte mit seinem Rad Gleise überqueren, übersah offenbar die ankommende Straßenbahn und wurde angefahren. Am Mittwochmorgen wurde ein acht Jahre alter Junge in Spandau von einem rechtsabbiegenden Lastwagen überrollt und getötet.

Autofahrer bei Verkehrsunfall in Brandenburg ums Leben gekommen: Ein Autofahrer ist bei Ziesar (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann starb am frühen Montagmorgen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Unklar war zunächst, wie und warum der Autofahrer von der Fahrbahn abkam.

Zuvor hatte die die Leitstelle der Polizei am Wochenende - von Freitag bis Sonntag - insgesamt 485 Unfälle auf Brandenburgs Straßen gezählt. Dabei wurden 88 Menschen verletzt.

S2: Bis Donnerstag/Freitag, 22 bis 1.30 Uhr nicht zw. Blankenburg und Karow (SEV). S8: Bis Donnerstag/Freitag, 22 bis 1.30 Uhr nicht zw. Blankenburg und Mühlenbeck-Mönchmühle (SEV).

U6: Die Linie fährt wieder die gesamte Strecke. U9: Von Sonntag/Montag bis Do./Fr., 23 bis 3.50 Uhr nicht zw. Zoologischer Garten und Spichernstraße.

Pankow: Bis Anfang Juli Sperrung der Florastraße Richtung Mühlenstr. zwischen Wollankstraße und Görschstraße.

Pankow: Auf der Prenzlauer Promenade bis voraussichtlich Mittwoch zw. Kissingenstraße und Laudaer Straße nur ein Fahrstreifen. A 100: Der Tunnel Ortsteil Britz ist zwischen 21 und 5 Uhr in Richtung Dreieck Neukölln gesperrt, Umleitung ist ausgeschildert.

Mitte: Auf der Karl-Marx-Allee beginnt am Morgen der Umbau zwischen Otto-Braun-Str. und Strausberger Platz. In Richtung Frankfurter Tor bis Ende des Jahres zw. Otto-Braun-Str. und Strausberger Platz nur zwei Fahrstreifen.

Buckow: Wegen eines Kraneinsatzes steht von 9 bis 13 Uhr auf der Rudower Straße vor der Johannisthaler Chaussee nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mal scheint bei uns die Sonne, mal überwiegen aber auch längere Zeit dichte Wolken. Nur vereinzelt fallen ein paar Regentropfen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 21 und 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht zu Dienstag kühlt sich die Luft allmählich auf 16 bis 14 Grad ab. Am Dienstag wechselt sich die Sonne mit dichteren Wolkenfeldern ab. Ganz vereinzelt können kurze Regenschauer niedergehen. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 26 Grad.

