In der Nacht zu Dienstag gerieten am Engelbecken in Kreuzberg mehrere Jugendliche aneinander

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen endet mit Verletzungen Am Engelbecken in Kreuzberg sind in der Nacht mehrere Jugendliche aneinandergeraten. Mindestens eine Person wurde dabei am Kopf und im Gesicht verletzt, hieß es laut ersten Informationen von vor Ort. Der Jugendliche wurde von Rettungssanitätern und einem Notarzt betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Einsatzhunderschaft stellten kurz darauf eine größere Gruppe Jugendlicher am U-Bahnhof Kottbusser Tor fest, zu denen die Täterbechreibung der Geschädigten passte. Die teilweise aggressiven Jugendlichen wurden vernommen und durchsucht. Ob die Täter darunter waren, ist noch offen.

Telekom-Wagen angezündet: Unbekannte haben in der Sewanstraße in Friedrichsfelde mehrere Fahrzeuge der Deutschen Telekom angezündet. Gegen 2:15 Uhr bemerkten Passanten die brennenden Wagen auf einem Firmengelände. Vier Autos brannten bei dem Feuer komplett aus. zwei weitere wurden schwer beschädigt. Zudem wurde ein außerhalb geparkter Wagen beschädigt durch herumfliegende Teile beschädigt.

Roller-Fahrer verletzen sich bei Zusammenstoß: Zwei Motorrollerfahrer sind am Montagabend in Kreuzberg zusammengestoßen und haben sich dabei verletzt. Laut Informationen von vor Ort stießen die beiden gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung Hallesches Ufer, Großbeerenstraße . Beide Fahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Staustellen

A 100 (Stadtring): Aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Tunnel Ortsteil Britz zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr in Fahrtrichtung Dreieck Neukölln gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer beachten bitte, dass die Auffahrt Späthstraße auf die A113 aufgrund der Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrt ist.

Friedrichshain: Am Morgen beginnen auf der Landsberger Allee neue Bauarbeiten. Bis Ende Juni steht stadtauswärts zwischen Matthiasstraße und Richard-Sorge-Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Nikolassee: Aufgrund eines Triathlons sind der Kronprinzessinnenweg (zwischen Hüttenweg und Spanische Allee) sowie die Havelchaussee (ab Parkplatz Grunewaldturm in südlicher Richtung) ab 07:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr gesperrt.

Friedrichshain: Ab ca. 18:00 Uhr ist aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Wetter

Neben dichteren Wolkenfeldern scheint zeitweise die Sonne, die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer bleibt gering. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 22 und 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 16 und 13 Grad. Morgen wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 28 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )