In Charlottenburger Club: Mitarbeiter mit Messer attackiert

In einer Diskothek in Charlottenburg wurden am Sonntagmorgen zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter von einem Unbekannten attackiert und verletzt.

Messerangriff in einer Diskothek in Charlottenburg. Zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter wurden am Sonntagmorgen von einem Unbekannten attackiert und verletzt.

Gegen 4 Uhr kam es an der Tür des Clubs in der Fasanenstraße aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit. Der Unbekannte soll die beiden Mitarbeiter im Alter von 30 und 34 Jahren mit einem Messer angegriffen und sie an den Beinen verletzt haben, wie die Berliner Polizei mitteilte. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Der Täter flüchtete derweil mit seinem Begleiter.

Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und die Fahndung nach den beiden geflüchteten Männern.

( BM )