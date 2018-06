Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Fünf Autos der Deutschen Bahn sind in der Nacht zu Freitag in Berlin ausgebrannt

Messerangriff am S-Bahnhof: Am S-Bahnhof Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg soll es gegen 6 Uhr am Sonnabendmorgen einen Messerangriff gegeben haben. Zwei Männer sind schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden, ein Tatverdächtiger ist noch auf der Flucht, wie die Berliner Polizei mitteilte. Die 8. Mordkommission ist bereits eingeschaltet worden. Genauere Angaben zum Vorfall und zum Motiv des Täters gibt es seitens der Ermittler aktuell noch nicht.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S5, S7, S75: Zwischen Lichtenberg und Wuhletal bzw. Springfuhl bis Montag, ca. 1.30 Uhr unterbrochen (SEV).

Staustellen

Mitte: Demonstration auf der Invalidenstraße von 11 bis 13 Uhr mit Verlauf vom Nordbahnhof bis zur Einmündung Luisenstr. am Platz vor dem Neuen Tor.

Mitte: Für die Veranstaltung „Staatsoper für alle“ Sperrung der Straße Unter den Linden von 10 bis 15 Uhr zw. Friedrichstraße und Spandauer Straße.

A113: Die Sommerbaustelle zwischen den AS Johannisthaler Chaussee und Späthstraße wird eingerichtet. Einschränkungen: Die Hauptfahrbahn ist zwischen AS Späthstraße und AS Stubenrauchstraße auf zwei Fahrstreifen je Richtung verengt und verschwenkt, an der AS Johannisthaler Chaussee ist die Einfahrt auf die A113 stadteinwärts gesperrt, die Ausfahrt stadtauswärts ebenfalls. An der AS Späthstraße ist die Einfahrt auf die A113 stadtauswärts nicht möglich.

Oberschöneweide: Ab ca. 18.30 Uhr erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Straße An der Wuhlheide wegen der Anreise zum Konzert in der Kindl-Bühne Wuhlheide.

Charlottenburg: Am Olivaer Platz steht von 6 bis 20 Uhr wegen eines Kraneinsatzes von der Lietzenburger Straße kommend statt vier nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Es ist ausschließlich das Abbiegen nach rechts in Richtung Kurfürstendamm erlaubt.

A115: Im Kreuz Zehlendorf wird die derzeitige Einspurigkeit der Fahrbahn beendet. Ab dem Abend in beiden Richtungen wieder zwei Fahrstreifen.

Johannisthal: Ab ca. 6 Uhr ist der Sterndamm in beiden Richtungen zwischen Michael-Brückner Straße und Südostallee wieder offen.

Wetter

Heute zeigt sich der Himmel überwiegend bewölkt, die Sonne scheint nur vereinzelt. Regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen klettern auf 26 bis 28 Grad.

