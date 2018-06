Fotofahndung: Mann mit Roller gerammt und ausgeraubt

Berlin. Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach drei Männern, die einen Mann in Charlottenburg ausgeraubt haben.

Am 28. Mai 2017 fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto gegen 12.20 Uhr auf den Hof eines Grundstücks an der Meinekestraße. Dort fiel ihm ein Mann mit Motorradhelm auf, der sich auf dem Hof umsah.

Als der 51-Jährige seine Autotür öffnete, soll der Unbekannte auf ihn zugekommen sein und versucht haben, ihm seine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem ein zweiter Unbekannter auf einem Motorroller dazu kam.

Kurze Zeit später fuhr ein dritte Unbekannter mit einem Motorroller auf den Hof und rammte das Opfer, so dass dieses stürzte. Dann traten die Täter auf den am Boden liegenden Mann ein. Schließlich gelang es den dreien die Uhr zu stehlen. Danach flüchteten sie in Richtung Lietzenburger Straße. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei hat nun Fotos veröffentlicht, die ein Zeuge zur Verfügung gestellt hat.

Die Kriminalpolizei fragt:

. Wer kennt die Abgebildeten und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen?

. Wer hat Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2, Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

