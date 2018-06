Automaten-Knacker scheitert gleich zweimal - Festnahme

Ein Mann hat gleich mehrmals versucht, in einer Bank einen Geldautomaten aufzubrechen. Nach dem zweiten Versuch, erschien die Polizei.

Berlin. Gleich zwei Mal hat ein Mann versucht, einen Geldautomaten einer Bank in Alt-Hohenschönhausen zu knacken. Kurz nach 23 Uhr soll der 36-Jährige in einer Bankfiliale an der Konrad-Wolf-Straße die Abdeckung eines Automaten aufgebrochen haben. Dann verließ er den Vorraum wieder.

Aufgrund des ausgelösten Alarms erschien ein Sicherheitsdienstmitarbeiter und schloss die Abdeckung wieder. Knapp eine Stunde später erschien der Einbrecher erneut und machte sich nun an zwei Automaten zu schaffen. Auch hier blieb der Mann erfolglos. Wieder löste er den Alarm aus.

Diesmal kam der Sicherheitsdienstmitarbeiter zusammen mit der Polizei. Die Beamten nahmen den Täter kurz darauf auf einem nahegelegenen Friedhof fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei.

( BM )