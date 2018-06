Tankstellen-Räuber sperrt 18-Jährigen ein

Berlin. Ein Unbekannter hat an einer in Berlin-Mariendorf Geld und Zigarettenerbeutet. Gegen 22.15 Uhr brachte ein 18 Jahre alter Angestellter einer Tankstelle am Mariendorfer Damm den Müll raus, als er von einem maskierten Mann mit einer Schusswaffe bedroht und in den Verkaufsraum zurückgedrängt wurde.

Der Räuber nahm dort die Einnahmen an sich und stahl mehrere Zigarettenstangen. Anschließend sperrte er den Angestellten in einem Büroraum ein und flüchtete. Der 18-Jährige alarmierte die Polizei und einen Verantwortlichen der Tankstelle und konnte kurze Zeit später unverletzt befreit werden.

Mehr Polizeimeldungen:

Kind will Bus erreichen und wird angefahren

Defekter Pkw sorgt für lange Staus auf der A100

250-Kilo-Bombe wird in Neuruppin entschärft

Schwer verletzt: Auto biegt links ab und rammt Radfahrerin

( BM )