In Spandau konnte eine Autofahrerin nicht mehr bremsen, als eine Zwölfjährige über die Straße lief. Das Kind wollte den Bus erreichen.

Berlin-Spandau Kind will Bus erreichen und wird angefahren

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr in Haselhorst hat ein Kind schwere Verletzungen erlitten. Eine 73 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr auf der Daumstraße in Richtung Adickesstraße, als ein zwölfjähriges Mädchen die Fahrbahn überquerte, um den auf der gegenüberliegenden Seite haltenden Bus zu erreichen. Sie wurde von der Autofahrerin erfasst und erlitt einen Hüftbruch sowie eine Schulterfraktur.

Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus, wo es operiert werden musste. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

