Mann lässt Reifen durchdrehen und driftet: Frau springt weg

Berliner Polizisten haben am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Autoraser in Wedding gestellt. Ein auf dem Weg zur Dienststelle fahrender Polizist sah kurz vor 20 Uhr einen BMW-Fahrer in der Fennstraße in Richtung Müllerstraße davonrasen. Im Kreuzungsbereich Fennstraße/Müllerstraße hielt der Fahrer zunächst bei Rot. Als die Ampel für ihn auf Grün umschaltete, beschleunigte der Mann so stark, dass er mit seinem Pkw über den Kreuzungsbereich driftete und mit stark durchdrehenden und weißen Qualm entfachenden Reifen in Richtung Leopoldplatz davonfuhr.

An der Tankstelle Müllerstraße Ecke Lynarstraße legte der Mann zunächst einen kurzen Stopp ein, um kurz darauf mit überhöhter Geschwindigkeit und wiederum stark durchdrehenden Reifen davon zu rasen. Eine Fußgängerin, die dort bei Rot wartete, erschrak sich und sprang zur Seite. Die von dem Polizisten verständigten Kollegen stellten den mutmaßlichen Raser in der Reinickendorfer Straße. Eine Staatsanwältin entschied, dass der 20-Jährige seinen Führerschein den Polizisten abzugeben hat und auch sein Fahrzeug zu beschlagnahmen ist. Den Weg nach Hause trat er dann zu Fuß und an.

( BM/seg )