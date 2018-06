Defekter Lkw sorgt für lange Staus auf der A100

Berlin. Auf der Berliner Stadtautobahn A100 kommt es am Freitagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderunebgn. Grund ist ein liegengebliebener Lkw in Höhe der Auffahrt Alboinstraße in Tempelhof. Das Fahrzeug blockiert den rechten Fahrstreifen in Richtung Wedding.

Gegen sieben Uhr staute sich der Verkehr zurück bis zur A113 Zufahrt Stubenrauchstraße. Auch auf dem Tempelhofer Damm staute es sich erheblich in Richtung Innenstadt.

( BM )