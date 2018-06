Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Fünf Autos der Deutschen Bahn sind in der Nacht zu Freitag in Berlin ausgebrannt

Brandstifter legen Feuer an fünf Fahrzeugen der Bahn: An der Kaskelstrasse in Lichtenberg sind in der Nacht auf einem Bahngelände fünf Fahrzeuge der Bundesbahn in Flammen aufgegangen. Eine angrenzende Lagerhalle geriet ebenfalls in Brand, konnte aber sehr schnell gelöscht werden. Die Fahrzeuge brannten komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise zu möglichen Tätern gab es zunächst nicht. Auch die Schadenshöhe war vorerst unbekannt. „Die Ermittlungen laufen“, sagte der Sprecher.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt: Eine 60 Jahre alte Radfahrerin ist in Moabit von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wollte die Frau am Donnerstagabend mit ihrem Rad eine Fußgängerfurt an der Paulstraße überqueren. Ein nach links abbiegender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Radfahrerin. Sie stürzte und musste mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der 32 Jahre alte Autofahrer erlitt einen leichten Schock.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S5, S7, S75: Zwischen Lichtenberg und Wuhletal bzw. Springfuhl von 22 Uhr bis Montag, 1.30 Uhr, unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

S8: Von 22 Uhr bis Montagmorgen, 1.30 Uhr, zwischen Blankenburg und Mühlenbeck-Mönchmühle unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

Spandau: Sperrung der Kreuzung Brunsbütteler Damm/Nauener Straße von 17.30 bis 18.30 Uhr wegen einer Trauerkundgebung. Danach fährt ein Fahrradkorso über Brunsbütteler Damm, Charlottenburger Chaussee, Otto-Suhr-Allee, Straße des 17. Juni, Französische Str., Friedrichstraße und Leipziger Straße zum Neptunbrunnen.

Halensee: Ca. 18 Uhr beginnen Fahrbahnsanierungsarbeiten auf der Paulsborner Straße. Bis Montagmorgen, 5 Uhr, bleibt die Straße in beiden Richtungen zwischen Westfälischer Straße und Seesener Straße gesperrt.

Rosenthal: Sperrung der Kastanien­allee Richtung Dietzgenstraße ab Erbeskopfweg zwischen 6 und 18 Uhr.

Bohnsdorf: Auf der Straße Am See­graben beginnen in Höhe der Auf- und Abfahrten der A 117 Sanierungsarbeiten. Für ca. eine Woche in jeder Richtung nur ein Fahrstreifen.

Köpenick: Wegen der Veranstaltung „Köpenicker Sommer“ müssen Verkehrsteilnehmer bis Sonntagabend im Bereich Altstadt Köpenick mit Behinderungen rechnen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten sind öffentliche Verkehrsmittel zu empfehlen.

Wetter

Der Tag beginnt mit vielen Wolken, nach und nach lockern sie sich aber auf. Es fallen nur selten Schauer. 22 bis 25 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach aus West. Nachts kühlt sich die Luft auf 14 bis 12 Grad ab.

