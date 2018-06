Brandstifter legen Feuer an fünf Fahrzeugen der Bahn

Fünf Autos der Deutschen Bahn sind in der Nacht zu Freitag in Berlin ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Berlin. An der Kaskelstrasse in Lichtenberg sind in der Nacht auf einem Bahngelände fünf Fahrzeuge der Bundesbahn in Flammen aufgegangen. Eine angrenzende Lagerhalle geriet ebenfalls in Brand, konnte aber sehr schnell gelöscht werden.

Die Fahrzeuge brannten komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise zu möglichen Tätern gab es zunächst nicht. Auch die Schadenshöhe war vorerst unbekannt. „Die Ermittlungen laufen“, sagte der Sprecher.

Mehr Polizeimeldungen:

Erneut antisemitischer Vorfall: Mann mit Kippa beschimpft

Radfahrer von Auto erfasst und verletzt

Rasierklingen im Sand auf Spielplatz gefunden

Randalierer greift BVG-Mitarbeiter an - Polizei fahndet

( BM )