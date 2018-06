Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Ohne Führerschein auf gestohlenem Roller unterwegs: Die Polizei hat in Moabit einen 20 Jahre alten Rollerfahrer ohne Führerschein auf einem geklauten Roller gefasst. Wie die Polizei mitteilte, war der 20-Jährige in der Nacht zum Donnerstag zunächst vor einer Verkehrskontrolle in der Turmstraße geflohen. In der Waldstraße beobachteten Passanten demnach, wie der junge Mann in ein Wohnhaus lief. Die Beamten fanden den Verdächtigen schließlich in einer Wohnung und nahmen ihn fest, hieß es weiter.

Wetter

Bei uns ist es wechselnd bewölkt, und die Sonne kommt immer mal wieder zum Vorschein. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Der Wind weht schwach aus West. In der Nacht verdichten sich die Wolken, und örtlich kann es ein wenig regnen oder nieseln. Es wird bis zu 24 Grad warm. Am Freitag überwiegen zunächst die Wolken, im Laufe des Tages wird es dann aber oft freundlicher. Nur vereinzelt gehen Schauer nieder - bei bis zu 25 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )