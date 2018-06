Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Berlin. Beim Überqueren einer Kreuzung ist eine 22 Jahre alte Rollerfahrerin in Berlin-Wittenau schwer verletzt worden. Die junge Frau war am Montagabend auf der Holzhauser Straße unterwegs, als eine 33 Jahre alte Autofahrerin ihr an der Kreuzung Holzhauser Straße/Ecke Am Nordgraben vermutlich die Vorfahrt nahm, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Zwar kam es nicht zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, dennoch stürzte die 22-Jährige und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 33-jährige Autofahrerin wurde ambulant behandelt.

Mehr Polizeimeldungen:

Raubüberfall im Supermarkt: Frau wird mit Messer bedroht

Polizist zieht Frau aus Kanal, die ihren Hund retten wollte

Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Polizei nimmt Mann nach fremdenfeindlicher Beleidigung fest

( dpa )