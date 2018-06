Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Einbrecher setzt Keller unter Wasser: Ein Einbrecher hat in Mitte versehentlich eine Sprinkleranlage ausgelöst und einen Keller unter Wasser gesetzt. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann am Sonntagabend im Keller des Hauses am Leipziger Platz fest, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der 20-jährige Verdächtige habe ein Wasserrohr des Sprinklersystems herausgerissen, wohl um damit Kellertüren aufzubrechen. Dann aktivierte sich die Anlage. Der Mann wurde festhenommen.

Frau bei Unfall mit Rettungswagen verletzt: Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen ist eine Frau verletzt worden. Die 69-Jährige war am Sonntagabend mit ihrem Ehemann im Auto in Prenzlauer Berg unterwegs, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Als der Mann am Humannplatz in eine Kreuzung einfuhr, näherte sich von links ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Das Auto des Ehepaares wurde gegen eine Fußgängerampel geschleudert. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik. Im Rettungswagen wurde niemand verletzt. Polizeiangaben zufolge zeigte die Ampel für das Ehepaar grünes Licht, der Rettungswagen war mit Sonderrechten über rot gefahren.

S2: Bis Do./Fr. jeweils ca. 22 Uhr bis ca. 1.30 Uhr, SEV zwischen Zepernick und Bernau.

A 10 (Nördlicher Berliner Ring): Am Vormittag beginnt der Ausbau im Bauabschnitt zwischen AD Havelland und AS Kremmen. Hier wird der Verkehr in beiden Richtungen auf zwei Fahrstreifen laufen. A 10 (Südlicher Berliner Ring) (1): Bis Freitag zwischen der AS Ferch und dem AD Potsdam in Fahrtrichtung AD Potsdam nur zwei von drei Fahrstreifen. Die Sperrungen erfolgen Mo. von 12 Uhr bis 18 Uhr, Die./Mi./Do. von 7 bis 18 Uhr, Fr. von 7 Uhr bis 12 Uhr. A 10 (Südlicher Berliner Ring) (2): Bis Dienstag stehen im Bereich der AS Michendorf in Fahrtrichtung AD Nuthetal zw. 19 Uhr und 5 Uhr nur zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Neben dichteren Wolkenfeldern scheint zeitweise die Sonne, die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer bleibt gering. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 22 und 25 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest. In der Nacht ziehen mal mehr, mal weniger Wolken über uns hinweg. Vereinzelt fällt dabei auch etwas Regen. Die Luft kühlt sich auf 14 bis 11 Grad ab.

