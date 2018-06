Rettungswagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Mercedes

Bei einem Unfall zwischen einem Rettungswagen der Feuerwehr und einem Mercedes ist am Sonntagabend eine Person verletzt worden. Der Unfall passierte an der Ecke Humannplatz Ecke Stahlheimer Straße in Prenzlauer Berg. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt, fuhr daher mit Martinshorn und Blaulicht mit hoher Geschwindigkeit.

Bei dem Zusammenstoß wurden Teile der Frontverkleidung des Motorraums des Einsatzfahrzeugs abgerissen. Trümmerteile flogen auf die Fahrbahn.

( BM/seg )