Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Kastenwagen fährt auf Roller auf - drei Verletzte: In Marienfelde ist am Sonnabendabend ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Ein Kastenwagen war an der Kreuzung Daimler- und Großbeerenstraße auf den Roller aufgefahren. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Weitere Details zum Unfall sind bisher nicht bekannt.

Brand in zwei Wohnungen in Spandau - Kind erlitt Rauchgasvergiftung: Bei einem Brand von zwei Wohnungen in der Falkenseer Chaussee in Spandau erlitt ein Kind am Sonnabend eine Rauchgasvergiftung. Eine Wohnung brannte im zweiten Obergeschoss in voller Ausdehnung. Aufgrund von Kunststoffgegenständen auf dem Balkon griffen die Flammen auf eine Wohnung im dritten Obergeschoss über. Die Fassade des Wohnhauses wurde vom zweiten bis zum vierten Obergeschoss durch das Feuer beschädigt. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr im Einsatz.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S3, S5, S7, S75, S9: Ab ca. 16.45 Uhr bis Montag, ca. 1.30 Uhr, SEV zw. Friedrichstr. und Charlottenburg. Pendelverkehr zw. Charlottenburg und Grunewald bzw. Westkreuz und Olympiastadion.

Tram

M17, 21, 27: Ab ca. 4 Uhr bis Montag, ca. 4 Uhr, SEV zw. Treskowallee/Ehrlichstr. und Bahnhof Schöneweide bzw. Wilhelminenhofstraße/Edisonstraße.

Staustellen

A 115 Kreuz Zehlendorf: Im Zusammenhang mit dem Neubau der Brückenanlagen steht ab 20 Uhr bis voraussichtlich 16. Juni, ca. 20 Uhr, in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, die Zu- und Abfahrten bleiben weiterhin offen.

Steglitz bis Prenzlauer Berg: Von 10 Uhr bis 12.30 Uhr kann es im Bereich Unter den Eichen, Schloßstr., Rheinstr., Hauptstr., Potsdamer Str., Potsdamer Platz, Leipziger Str., Gertraudenstr., Mühlendamm, Grunerstr., Alexanderstr., Memhardstr., Rosa-Luxemburg-Str., Rosa-Luxemburg-Platz, Schönhauser Allee, Schliemannstr. und Helmholtzplatz zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen wegen einer Gedenkfahrt kommen.

Wetter

Feuchtwarme Gewitterluft zieht über Deutschland. Die Sonne verschwindet zeitweise hinter dicken Quellwolken, die im Tagesverlauf Schauer und Gewitter bringen können. Dabei sind örtlich auch Hagel und Sturmböen mit Unwettergefahr möglich. Die Temperatur steigt auf Werte um 30 Grad.

