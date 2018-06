Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Die Polizei hat dank aufmerksamer Zeugen am späten Freitagabend einen Fahrraddieb in Tempelhof festgenommen. Ein Zeuge hatte zunächst in der Wilmersdorfer Hohensteiner Straße beobachtet, wie der Mann das Schloss eines Fahrrads mit einer Flex durchtrennte und dann mit dem Rad davonfuhr. Ein weiterer Zeuge folgte dem Dieb in seinem Auto und gab der Polizei den Standort durch. Die konnte den Mann 32 Jahre alten Tatverdächtigen schließlich in der Schöneberger Straße in Tempelhof festnehmen. Das Rad wurde sichergestellt.

