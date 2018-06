Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Lkw kippt auf Gegenfahrbahn - drei weitere Unfälle die Folge: Auf der A13 zwischen Staakow und Baruth/Mark hat sich am frühen Freitagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Durch einen geplatzten Reifen ist ein Lkw gegen 2.45 Uhr auf der linken Fahrspur aus Richtung Dresden ins Schleudern geraten und über die Leitplanke in den Gegenverkehr gekippt. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter. Drei weitere Unfälle auf der Gegenfahrbahn waren die Folge, insgesamt gab es einen Verletzten. Wie die Polizei Süd der Berliner Morgenpost mitteilte, sei der 37 Jahre alte Fahrer des Transporters eingeklemmt gewesen und musste ins Krankenhaus. Die Strecke Richtung Dresden ist noch vollständig gesperrt, die Bergungs- und Räumungsarbeiten werden laut Polizei noch bis in die Mittagsstunden andauern. Der Schaden beträgt bereits 100.000 Euro.

Auto in Oberschöneweide ausgebrannt - Brandstiftung vermutet: In Oberschöneweide ist in der Nacht auf Freitag ein Auto ausgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung, eine politische Motivation war zunächst nicht erkennbar. Ein Brandkommissariat ermittelt, verletzt wurde niemand.

Drei schwerverletzte Motorradfahrer in Berlin: Bei mehreren Unfällen sind in Berlin drei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr prallten auf dem Mehringdamm in Kreuzberg ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der 32-jährige Autofahrer hatte in einer Baustelle verbotenerweise versucht zu wenden und dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brachte den schwer verletzten 37-Jährigen ins Krankenhaus. Der Mehringdamm musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde im Stadtteil Baumschulenweg ein 46 Jahre alter Motorradfahrer an einer Kreuzung von einem Auto erfasst. Der Mann stürzte, Rettungskräfte brachten ihn mit inneren Verletzungen in eine Klinik. An der Kreuzung galt Rechts-vor-Links, Polizeiangaben zufolge kam der 23 Jahre alte Autofahrer von links.

Kurz nach Mitternacht verlor ein 20 Jahre alter Motorradfahrer in Hellersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Rechtskurve kam sein Motorrad links von der Straße ab und blieb den Angaben zufolge im Gleisbett der Straßenbahn liegen. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, dort musste er sofort operiert werden. Im weiteren Verlauf stellte die Polizei fest, dass das Motorrad gestohlen war und der Fahrer keinen Führerschein hatte.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S41/42: Ab 22 Uhr bis Montag nicht zw. Gesundbrunnen und Wedding.

Staustellen

Charlottenburg: Sperrung des Kurfürstendamms ab 4 Uhr bis Montag zw. Joachimsthaler Str. und Leibnizstr.

Prenzlauer Berg: Auf der Danziger Str. Richtung Schönh. Allee hinter der Greifswalder Str. zwei Fahrstreifen.

Wedding: Bis Sonnabend Sperrung

Wetter

Auch am Freitag wird es sommerlich warm – mit rund 30 Grad. Dabei bleibt es trocken. Für Sonnabend ist Regen angekündigt.

