Motorradfahrer nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Wieder ein schwerer Unfall mit einem Motorradfahrer in Berlin: Am Mehringdamm stieß ein Biker mit einem Auto zusammen - Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto in Kreuzberg ist der Biker schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstagabend am Mehringdamm in Höhe Fidicinstraße. Der Mehringamm wurde in dieser Höhe voll gesperrt. Informationen zur Unfallursache liegen noch nicht vor. Erst vor wenigen Tagen hatte es am Mehringdamm einen Biker-Unfall gegeben.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Kreuzberg. Auf dem #Mehringdamm prallten Pkw und Motorrad zusammen. Der schwer verletzte Kradfahrer kam nach Notarztversorgung ins Krankenhaus. Der Mehringdamm ist Höhe Fidicinstrasse in beide Richtungen gesperrt. Unfallaufnahme durch @polizeiberlin pic.twitter.com/sik2LogOnc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 7, 2018

