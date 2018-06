Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrerin bei Verfolgungsjagd getötet: Tragisches Ende eines Diebstahls mit anschließender Verfolgungsjagd: Eine 22 Jahre alte Fußgängerin, die auf dem Gehweg ihr Fahrrad schob, ist am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in Charlottenburg von einem Fluchtauto mit drei Insassen erfasst und tödlich verletzt worden. Trotz Reanimationsversuchen der herbeigerufenen Nothelfer starb sie noch am Unfallort. Der laut Polizei offenbar alkoholisierte 27-jährige Fahrer und die beiden 14 und 18 Jahre alten Mitfahrer des Fluchtautos wurden kurz danach von der Polizei festgenommen. Vier Menschen wurden leicht, zwei Menschen schwer verletzt - darunter ein Polizist. Eine Zivilstreife zuvor zufällig beobachtet, wie die Männer Werkzeuge stahlen und die Verfolgung aufgenommen. Schließlich keilten die Polizisten das Auto ein, ein Ermittler stieg aus und ging auf die Männer zu. Der Fluchtwagenfahrer gab den Angaben zufolge Gas und klemmte den Polizisten ein. Der Beamte wurde verletzt, konnte das Krankenhaus aber in der Nacht wieder verlassen. Das Fluchtauto schleuderte gegen mehrere parkende Autos, dabei wurde die Frau erfasst. Auch zwei Autofahrerinnen und die drei mutmaßlichen Täter wurden schwer verletzt. Die letzten Sperrungen wurden gegen 3 Uhr aufgehoben. Der Verkehrsermittlungsdienst und die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 ermitteln.

Fahrzeug einer Objektschutzstreife mit Stein beworfen: In der vergangenen Nacht wurde das Fahrzeug einer Objektschutzstreife in Neukölln mit einem Stein beworfen. Gegen Mitternacht standen der Objektschützer und seine Kollegin mit ihrem Wagen im Kottbusser Damm Ecke Urbanstraße an der roten Ampel, als plötzlich ein Stein an der rechten Fahrzeugseite einschlug. Beide entdeckten daraufhin auf dem Gehweg einen Mann, der gerade an einer Baustelle nach einem weiteren Stein griff. Die Objektschutzstreife bog daraufhin rechts in die Urbanstraße ab und rief Unterstützung. Währenddessen ergriff der Steinewerfer die Flucht. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Das wird teuer - 21-jähriger Raser überholt Zivilfahrzeug der Polizei: Sehr teuer dürften Geschwindigkeitsüberschreitungen eines 21 Jahre alten Autofahrers heute früh werden. Gegen 3.15 Uhr überholte der Mann mit einem Mietwagen auf der BAB 115 in Höhe der Avus Tribünen in Westend ein Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei. Anstelle der erlaubten 80 Stundenkilometer stellten die Fahnder zunächst gefahrene 152 km/h fest, in Höhe Ausfahrt Spanische Allee in Nikolassee zeigte eine Videoaufzeichnung der Beamten 173 km/h. Erlaubt sind 100 km/h. Im Land Brandenburg, kurz hinter der Anschlussstelle Kleinmachnow, kam der Mann auf 204 Stundenkilometer, eine Überschreitung von 84 km/h. Der Fahrer verließ anschließend die BAB 115 und befuhr die Nutheschnellstraße in Richtung Potsdam bei erlaubten 80 mit 164 Stundenkilometern. In der Schiffbauergasse in Potsdam gelang es den Zivilfahndern, den Wagen zu stoppen. Nach der Personalienfeststellung wurde der 21-Jährige am Ort entlassen. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsverstöße hat er mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 3.000 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot zu rechnen.

U1 und U3: Bis 13. Juli zu Betriebsbeginn halten die Linien nicht am Görlitzer Bahnhof. Betroffen sind bei der U1 die Fahrtrichtung Uhlandstraße, bei der U3 die Fahrtrichtung Krumme Lanke. Fahrgäste fahren bitte jeweils bis zum nächsten Bahnhof und steigen dort in die Gegenrichtung um.

U6: Bis 18. Juni Betriebsbeginn ist die Linie zwischen U Hallesches Tor und U Platz der Luftbrücke unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

A 10 Westlicher Berliner Ring: Im Rahmen der Sanierungsarbeiten auf dem Westlichen Berliner Ring ist die AS Leest ab 8 Uhr bis 21. Juni Richtung Dreieck Werder gesperrt.

Westend: Ab ca. 16 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Waldbühne (Beginn 18.30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße erwartet.

Friedrichshain: Ab ca. 17.30 Uhr ist aufgrund eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 19 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Die Sonne verwöhnt uns, nur gelegentlich tauchen lockere Wolkenfelder am Himmel auf. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.

