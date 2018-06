Verfolgungsjagd in Berlin: Eine Tote und mehrere Verletzte in Charlottenburg

Am Mittwochabend ist es in Charlottenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Berlin. Die in Berlin-Charlottenburg bei einer Verfolgungsjagd ums Leben gekommene Radfahrerin war auf dem Bürgersteig unterwegs. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Frau, die ihr Fahrrad schob, wurde am Mittwochabend beim Zusammenstoß eines Fluchtwagens mit einem parkenden Auto an der Kreuzung Kant- und Windscheidstraße.erfasst und tödlich verletzt. Wie alt sie war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Es gab zudem mehrere Verletzte.

Angaben der Polizei zufolge hatte eine Zivilstreife am Mittwochabend im Bereich Westfälische Straße Ecke Brandenburgische Straße beobachtet, wie drei Männer versuchten, aus einem Transporter Werkzeuge und Baumaschinen zu stehlen. Die Zivilpolizisten nahmen die Verfolgung der Männer auf, die in einem silbernen Audi A6 flohen. Am Stuttgarter Platz versuchten sie, den Wagen zu stoppen, indem Polizisten das Auto "einkeilten", wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Ein Ermittler sei ausgestiegen und auf den Wagen zugegangen. Der Fluchtwagenfahrer gab den Angaben zufolge Gas und klemmte den Polizisten zwischen dem Streifenwagen und seinem Auto ein. Der Beamte wurde verletzt, konnte das Krankenhaus aber in der Nacht wieder verlassen.

Die flüchtenden Männer aus dem silbernen Audi wurden festgenommen

Foto: Thomas Peise

Dann flohen die drei Männer erneut mit dem Auto. An einer Kreuzung überfuhr der Fahrer die Ampel bei Rot und erfasste zwei Autos, die gerade über die Kreuzung fuhren. Das Fluchtauto schleuderte gegen mehrere parkende Autos, dabei wurde auch die Radfahrerin erfasst. "Auf einmal knallte es, eins, zwei mal extrem, ein Auto, ein silbernes, flog durch die Gegend", sagte ein Augenzeuge dem TV-Sender Sat.1.

Der Fahrer habe erst dann das Fahrzeug gestoppt und versucht, zu Fuß zu fliehen, bis er in der Pestalozzistraße festgenommen worden sei. Die beiden anderen Verdächtigen seien im Wagen aufgegriffen und festgenommen worden. Sie und die Fahrerinnen der beiden querenden Autos wurden schwer verletzt. Die Rettungskräfte hätten versucht, die Frau zu reanimieren, was jedoch erfolglos geblieben sei. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Nachdem eine Radfahrerin erfasst und tödlich verletzt worden war, errichteten Einsatzkräfte einen Sichtschutz am Unfallort

Foto: Thomas Peise

Im Krankenhaus werden die beiden Tatverdächtigen von der Polizei bewacht. Ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden, war am Donnerstagmorgen noch unklar. Zudem hätten zwei Menschen mit einem Schock behandelt werden müssen. Die Feuerwehr hatte beim Eintreffen an der Unfallstelle sofort Kräfte nachalarmiert. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zusätzlich Polizei vor Ort. Zwei Notfallseelsorger betreuten Augenzeugen des Geschehens. Um die Einsatzkräfte kümmere sich das Einsatznachsorgeteam, so der Sprecher.

Update #Verkehrsunfall #Charlottenburg

Es handelt sich um einen Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw und einer Radfahrerin. Insgesamt werden 7 Personen durch #RTW und NEF betreut. Die #Kantstraße bleibt zwischen Suarezstraße und Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt. @VIZ_Berlin pic.twitter.com/6gxYqrHt4Y — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 6, 2018

Die Kantstraße war zwischen Suarezstraße und Kaiser-Friedrich-Straße stundenlang gesperrt. Der Sprecher nannte die Situation vor Ort zwischenzeitlich chaotisch. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Weitere Einzelheiten - etwa über das Alter der Beteiligten - waren zunächst nicht bekannt.

In #Charlottenburg haben unsere Kolleg. drei Tatverdächtige nach einem Diebstahl festgenommen.



Nach ersten Erkenntnissen flüchteten diese zuvor mit einem Pkw, verletzten dabei einen unserer Kollegen & verursachten einen tödlichen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin.

^tsm pic.twitter.com/FndCuwUFar — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 6, 2018

