Eine Tote und mehrere Verletzte bei Verfolgungsjagd

An der Kreuzung Kant- Ecke Windscheidstraße hat sich am Abend ein schwerer Unfall ereignet. Es handelte sich wohl um eine Verfolgungsjagd.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am späten Mittwochabend in Charlottenburg mehrere Menschen verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Kreuzung Kant- und Windscheidstraße. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren insgesamt vier Pkw beteiligt. Eine Passantin oder Radfahrerin kam dabei ums Leben.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Morgenpost auf Anfrage sagte, habe es sich um eine Verfolgungsjagd gehandelt. Demnach habe die Polizei an der Westfälischen Straße Ecke Brandenburgische Straße versucht, ein Fahrzeug zu stoppen. Dessen Fahrer sei jedoch geflohen und habe dabei einen Polizisten schwer verletzt.

Die Verfolgungsjagd durch die City West endete an der Kanstraße Ecke Windscheidstraße, wo das flüchtende Auto einen anderen Pkw gerammt habe. In die Kollision seien noch weitere Fahrzeuge und eine Passantin verwickelt worden, die dabei getötet worden sei. Ob es sich um eine Fahrradfahrerin gehandelt habe, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Er sprach von einer chaotischen Situation vor Ort.

Update #Verkehrsunfall #Charlottenburg

Es handelt sich um einen Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw und einer Radfahrerin. Insgesamt werden 7 Personen durch #RTW und NEF betreut. Die #Kantstraße bleibt zwischen Suarezstraße und Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt. @VIZ_Berlin pic.twitter.com/6gxYqrHt4Y — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 6, 2018

Insgesamt seien neben dem Polizisten zwei weitere Menschen schwer und drei leicht verletzt worden. Zudem hätten zwei Menschen mit einem Schock behandelt werden müssen. Die Kantstraße wird noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Die Feuerwehr hatte beim Eintreffen sofort Kräfte nachalarmiert. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte mit 23 Wagen vor Ort.

( alu/ag )