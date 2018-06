Jogger im Koma - Polizei veröffentlicht neue Fotos

Der Jogger, der am 13. März im Volkspark Wilmersdorf zusaammengebrochen war, konnte nach wie vor nicht identifiziert werden. Der Mann liegt seitdem im Koma. Die Polizei hofft nun mit der Veröffentlichung weiterer Fotos des Mannes auf Hinweise, die zu seiner Identifizierung führen könnten.

Der Jogger hatte an dem Dienstag keine Ausweispapiere, sondern nur zwei Schlüssel am Ring bei sich, die aber keine Nummern trugen und deshalb auch nicht zugeordnet werden konnten.

Der Mann war beim Joggen im Volkspark Wilmersdorf zusammengebrochen

Foto: Polizei Berlin

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Zwischen 60 und 70 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

sportliche kräftige Figur, kein Bauchansatz

graues, dunkel gefärbtes Haar

Zahnprothese

gepflegte Erscheinung

Kleidung: orangefarbene Joggingjacke Größe L, schwarzblaues Laufshirt, Größe L, schwarzblau-rosafarbene Jogginhose, Größe L, weiß-rote Reebok-Joggingschuhe, Größe 44,5

Der Unbekannte hatte diesen Schlüssel bei sich

Foto: Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444, per Fax an (030) 4664-912499, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Der Schlüssel konnte keiner Wohnung zugeordnet werden

Foto: Polizei Berlin

Mehr zum Thema:

Jogger seit März im Koma - und kein Angehöriger meldet sich

Unbekannter Jogger im Koma: DNA-Probe soll Identität klären

Jogger im Koma - Wer kennt diesen Mann?

( alu )