Köpenick 38 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Mehrfamilienhaus

In Köpenick steht ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Um 12.21 Uhr wurde die Feuerwehr nach Informationen der Berliner Morgenpost zu dem Haus an der Rudower Straße 126 gerufen. Das Feuer hat sich nach Angaben eines Polizeisprechers bereits über mehrere Geschosse ausgebreitet. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit 38 Kräften im Einsatz. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe man sofort weitere nachalarmiert, hieß es.

Mehr in Kürze.

